Emiliano Viviano, a TMW Radio, parla così di alcuni temi legati alla Juve: “La perdita di Vlahovic è stata importante ma la Fiorentina ha aumentato la media punti, ad ora non ne sta risentendo. Buffon? Ancora non l'ho sentito, appena lo faccio lo insulto. L'ultima volta però glielo avevo detto: così stimola anche a me, che ho sette anni di meno e penso a quando smettere mentre lui ancora gioca. Szczesny? Innanzitutto spero che non pari il prossimo o mi raggiunge con quattro consecutivi (ride, ndr). La sua forza è la continuità di rendimento, sbaglia poco e sa essere decisivo. Gli errori ci sono per tutti e fanno parte del gioco, guardate Handanovic come viene massacrato".