Intervenuto ai microfoni Tv Play, l'ex portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ha commentato la separazione di Pirlo dal Karagumruk.'Non si tratta di un esonero. Semplicemente non avrebbe continuato ad allenare qui il prossimo anno. Sia lui che la società devono infatti iniziare a preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. Non si può dire che ci sia stata una sconfitta fatale oppure siano mancati i risultati. Mancano tre partite al termine e non abbiamo obiettivi: siamo salvi, ma al tempo stesso non abbiamo le carte per raggiungere l’Europa. Quindi la separazione è stata del tutto serena'.