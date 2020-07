L'ex centrocampista (tra le altre) di Verona e Torino Giuseppe Vives parla a Radio Sportiva della possibilità di giocare la prossima stagione di Serie A con playoff e playout: "In caso di necessità credo sia giusta venga attuala questa possibilità - le sue parole a Radio Sportiva - , per il futuro non so, la Serie A è sempre stata così e stravolgerla...non la vedo magri viene fuori una sorpresa e con i playoff e playout la Serie A può essere più ricca di emozioni, bisognerebbe provare per capire".