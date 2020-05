Viva le regioni. Titola così, il Corriere dello Sport. Che sottolinea 'il via libera di quattro governatori agli allenamenti individuali costringe Spadafora a rivedere la decisione. Da Campania, Emilia-Romagna, Sardegna (domani) e Lazio (mercoledì) l'ok alla ripresa in sicurezza. E ora il ministro chiede al Comitato tecnico di valutare l'estensione delle linee guida a tutti gli sport di squadra'.



Spazio al mercato su Tuttosport. Nella sfida 'Juve-Inter', irrompe Timo Werner: "No del bomber tedesco al Bayern: 'Preferisco un'esperienza all'estero'. Duello tra bianconeri e nerazzurri, Marotta gioca la carta Lazaro. Paratici: 'Sarà un mercato creativo'".



