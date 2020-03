Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei giornali sportivi in edicola domani si dividono tra l'emergenza Coronavirus e l'impresa dell'Atalanta che si è qualificata ai quarti di Champions League.



Il Corriere dello Sport apre con "Viva i playoff, quattro ipotesi della Figc per assegnare lo scudetto". In taglio alto il faccione sorridende di Ilicic: "Dea Italia, l'Atalanta tra le prime 8 d'Europa".



Per Tuttosport invece: "Scudetto, finirà così!". In evidenza anche il messaggio dell'Atalanta con la maglia mostrata durante la foto di gruppo nello spogliatoio: "Bergamo #molamia, è per te". Titolo a tre colonne dedicato alla squadra di Gasperini: "E' Ilicic il genio della Dea".