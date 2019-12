Your browser does not support iframes.

Lisa Vittozzi, astro emergente del biathlon italiano, ha chiuso il suo 2019 festeggiando il primo argento in carriera nella Coppa del Mondo femminile. Un successo per l'atleta classe '95, che ai microfoni di Sky Sport ha rivelato la sua fede calcistica: "Ho giocato a calcio fino ai 13 anni, ho provato tanti sport, ma era quello che mi piaceva di più da piccola. Il mio ruolo era attaccante ed il mio idolo sportivo era Del Piero. Sono della Juventus, ovviamente. Mi piacerebbe incontrare Cristiano Ronaldo, è un esempio di atleta ad alti livelli. Non lo conosco personalmente, ma so che fa tante cose anche per la gente meno fortunata. Per me è un esempio in tutta la sua persona".