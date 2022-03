"La cosa più bella di Fiorentina-Juventus è stato l'abbraccio di Dusan Vlahovic al suo ex compagno Lorenzo Venuti, autore dello sciagurato autogol che ha condannato la Fiorentina al 91'. Un magnifico tentativo di consolazione tra due amici, uno, ex viola contestatissimo dal pubblico per tutta la serata, l'altro, fiorentino purosangue: Venuti non smetteva di piangere, Vlahovic non smetteva di abbracciarlo". E' quanto sottolinea La Repubblica nel suo editoriale odierno su Fiorentina-Juventus. Un momento sicuramente da ricordare.