Your browser does not support iframes.

Vittoria viene da Sanremo, ma non rinuncia mai alla Juventus. Come? Facile, è una tifosa sfegatata e come ognuna che si rispetti è iscritta al Fun Club di Bordighera. Il bianconero la segue ovunque vada, così come i suoi 13 mila followers su Instagram, ma anche come la sua bellezza, sempre presente in ogni scatto. Se poi c'è pure la maglietta della Vecchia Signora, ancora meglio.



Sfoglia la nostra GALLERY dedicata a Vittoria per vedere i suoi scatti più sexy