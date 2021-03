La stagione 2007/2008 non è certo una delle più fortunate nella storia recente della Juventus. La squadra bianconera è appena risalita dalla cadetteria e prima di tornare a vincere uno scudetto bisognerà aspettare ancora qualche anno. Le soddisfazione, seppur effimere, però, non mancano. Il 16 marzo 2008 la Juventus batte in casa il Napoli con un gol negli ultimi minuti di partita firmato da Iaquinta: azione cominciata con una verticalizzazione di Pavel Nedved, assist spalle alla porta del capitano Alessandro Del Piero e gol vittoria.