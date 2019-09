Vitor Pereira è il primo allenatore ad aver avuto Danilo e Alex Sandro in squadra. L'allenatore del Porto tra il 2011 e il 2013 ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Forza fisica, velocità e grande tecnica: avete negli occhi il gol contro il Napoli, ma gliene ho visti fare tanti con una giocata su cui lavorava spesso. Da destra ama accentrarsi e poi calcia con il sinistro: è quella la sua specialità".



IMPATTO - "Quando arrivi in un club nuovo, con troppe aspettative, rischi di sbagliare. Lui ha molta fiducia in se stesso, ha una forte personalità, ma a volte l’intorno ti penalizza: perdi regolarità e finisci un po’ ai margini. Ma non ho mai dubitato di lui: lo conosco...".



SARRI E CR7 - "Danilo è perfetto per questo grande allenatore. Offensivo, ma bravo a tenere la linea. Prima del Porto in Brasile faceva anche il centrocampista e può giocare anche “dentro” il campo: è bravissimo nel muovere la palla a due tocchi, come piace a Sarri. Sarà importante per il suo gioco. CR7? Al Porto faceva grandi cross per gli attaccanti, amava proprio l’ultimo passaggio: in una organizzazione offensiva dà molte opzioni. Adesso ha davanti un centravanti del livello di Cristiano e sappiamo tutti che, se Danilo metterà la palla giusta, sarà gol. Non so se nel modo di giocare ricordi Cafu, il suo idolo, ma di certo è tra i migliori nel ruolo".



ALEX SANDRO - "Ricordo benissimo il loro arrivo: Danilo iniziò a giocare subito, Alex attese un po’ di più. Erano sempre insieme, inseparabili: dopo sei mesi entrambi titolari e decisivi per il titolo. Partivano terzini, ma nei fatti erano delle ali".