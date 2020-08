Pino Vitale, dirigente sportivo, ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Juve e non solo: "Agnelli ha dimostrato di essere un dirigente fortissimo, e di saper fare calcio assieme a Paratici. Non so se licenzierà un allenatore che prende 5-6 milioni e ha due anni di contratto... Io dico che vanno avanti con Sarri. Anche perché non ha avuto il tempo e il modo di fare il suo gioco: ci sono state troppe cose che non sono andate".