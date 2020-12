Vita dura per Arturo Vidal, che con l'Inter è uscito dalla Champions senza qualificarsi nemmeno all'Europa League. Conte l'ha voluto a tutti i costi ma il cileno non è più quello che esaltava i tifosi bianconeri ai tempi della Juventus. Dopo l'eliminazione ci prova lui a tirare su il morale della squadra con questo post su Instagram: "E' molto triste vedere persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo Scudetto... Forza Inter!".