Con il gol messo a segno ieri pomeriggio in Juventus-Genoa, l'attaccante rossoblù Gianluca Scamacca ha anche festeggiato il suo anniversario di fidanzamento con Flaminia Appolloni. Inoltre la ragazza, di cui si conosce poco ma che è molto attiva su Instagram, al rientro da Torino gli ha fatto trovare una romantica sorpresa: una camera da letto interamente decorata con petali di rosa e palloncini. In una story, poi, la dedica musicale: il brano Always remember us this way di Lady Gaga. Poteva forse sperare in qualcosa di meglio per dimenticare la sconfitta dell'Allianz Stadium?



