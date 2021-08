Il neo acquisto della Juventus Under 23ha da poco terminato le visite mediche al JMedical ed è pronto ad aggregarsi al gruppo diDopo l'addio di Alcibiade, la formazione bianconera era a caccia di un centrale difensivo di esperienza, individuato nel classe 1989 che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Virtus Entella. A breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto, poi Poli si unirà alla rosa dei giovani bianconeri con l'obiettivo di garantire l'esperienza necessaria per la promozione in Serie B.