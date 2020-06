Mentre la Juventus di Maurizio Sarri ha finalmente saputo quando si giocherà il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Milan - che sarà la prima partita post coronavirus - nei prossimi giorni anche l'Under 23 di Fabio Pecchia ricomincerà gli allenamenti collettivi come da protocollo. A confermarlo, arriva un tweet del club: "Nella giornata di oggi i giocatori dell’#Under23 hanno effettuato le visite mediche presso il J|Medical - si legge - e inizieranno gradualmente nei prossimi giorni gli allenamenti collettivi, come previsto dal protocollo in vigore".