Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus in prestito al Genoa è stato tra i primi ad arrivare al Synlab con Davide Biraschi per i test fisici ed i tamponi propedeutici alla ripresa degli allenamenti individuali che per il Grifone riprenderanno domani. Lo riporta Gianlucadimarzio. Il difensore argentino tornerà alla Juve nella prossima finestra di mercato ma è difficile che il suo ritorno alla Continassa sia definitivo visto che Paratici sta già cercando di infilarlo in alcun scambi di mercato, come ad esempio per arrivare a Milik.