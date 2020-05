Gli ispettori della Procura Federale hanno fatto visita al centro sportivo del Napoli, per assistere dal vivo all’allenamento dei giocatori presenti in quel momento, a Castel Volturno. Una visita che, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha suscitato la reazione stizzita dell’allenatore degli azzurri, Rino Gattuso: “Il Napoli è una società modello che non ha nulla da nascondere”, ha detto il tecnico, rivolto agli ispettori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’imbarazzo è stato generale: nell’ambiente Napoli la visita a sorpresa non ha fatto per niente piacere.