La stagione della Juventus Next Gen si è conclusa con una sconfitta, non riuscendo ad agganciare il Pescara e qualificandosi ai playoff come settima in classifica. La squadra di Brambilla inizierà quindi il percorso playoff dal primo turno del girone, anche se al momento non sono ancora state comunicate le date precise.

Nella partita contro la Vis Pesaro, i padroni di casa hanno vinto per 2-1. Il gol del vantaggio è stato segnato da Davide Zagnoni dopo 25 minuti, ma la Juventus Next Gen è riuscita a pareggiare con Sekulov al 36'. Tuttavia, la risposta di Manuel Di Paola al 44' ha permesso alla Vis Pesaro di conquistare la vittoria.