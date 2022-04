Non solo la Primavera. In campo quest'oggi anche la Juve Under 23 di mister Zauli, che sfida la Virtus Verona nella 35^ giornata di campionato di Serie C. La squadra bianconera è reduce da tre sconfitte consecutive - subite nell'ordine contro la capolista Sudtirol, il Lecco e il Padova - pertanto sul campo veneto vuole centrare una vittoria che sarebbe particolarmente importante in ottica playoff. Fischio d'inizio alle 14.30, arbitra Andrea Zanotti della sezione di Rimini.



Segui il match con la diretta testuale de ilBianconero.com:



54' - Terza occasione in pochi minuti per la Juve, che questa volta ci prova con Miretti. Per lui un gran tiro dal limite dell'area, Sibi non si fa sorprendere



48' - Occasione anche per Barrenechea, che stacca di testa e sfiora il gol



47' - Occasione per Soulé! L'argentino riceve da Brighenti e calcia dritto in porta, la Virtus Verona salva sulla linea con Pellacani



46' - Al via il secondo tempo!



45' + 2 - Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull'1-1



45' - GOL VIRTUS VERONA. Danti serve Zigoni, che brucia Israel con un perfetto diagonale dal lato sinistro dell'area



43' - Zigoni ferma Riccio usando le braccia, giallo per il giocatore della Virtus Verona



39' - Occasione per De Winter! Il difensore ci prova di testa in area, ma la palla è debole e Sibi controlla senza problemi



34' - Ci prova Brighenti, Sibi non si fa sorprendere



30' - Giallo per Barrenechea, che atterra un avversario al limite dell'area bianconera. Ammonizione giusta, ma la Virtus protesta e chiede un rigore



29' - Doppia occasione per Da Graca, che prima si fa anticipare da Sibi e poi spedisce fuori un bel tiro dall'interno dell'area



27' - Ammonito De Winter, che entra in ritardo su Danti



21' - GOL JUVE! La sblocca Barrenechea con un gran tiro di destro, al culmine di una splendida azione partita dai piedi di Miretti.



16' - Occasione per la Virtus! Israel non trattiene un pallone filtrante in area, che per poco non finisce in porta. La difesa si salva, è corner



1' - Si parte!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



VIRTUS VERONA: Sibi, Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara, Danti, Halfredsson, Pellacani, Nalini, Zigoni, Zarpellon. All: Fresco.

A disposizione: Giacomel, Bianchini, Danieli, De Rigo, Arma, Priore, Amadio, Vesentini, Tronchin, Zugaro, Silvestri, Marchi.



JUVENTUS (4-3-3): Israel; Barbieri, Riccio, de Winter, Verduci; Zuelli, Barrenechea, Miretti; Soule, Brighenti, Da Graca. All. Zauli

A disposizione: Raina, Siano, Leo, Sekulov, Leone, Compagnon, Sersanti, Palumbo, Iocolano, Cudrig, Boloca, Cerri.