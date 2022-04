di Benedetta Panzeri

Si conclude 1-1 il match tra Juve Under 23 e Virtus Verona. Anche oggi, dopo una striscia di tre sconfitte consecutive, la squadra bianconera non riesce a trovare la vittoria. Di seguito le nostre pagelle del match:



ISRAEL 7 – Corre un grosso rischio al 16’, che però resta di fatto l’unico di tutta la partita. Incolpevole sul gol, nel finale salva il risultato due volte.



BARBIERI 6.5 – Regge bene l’urto degli avversari e si propone con costanza in avanti. Tra i migliori dei bianconeri.



RICCIO 5.5 – Nei primi minuti di gioco chiude con una buona diagonale salvando una potenziale occasione per la Virtus, ma insieme a De Winter si perde Zigoni sul gol del pareggio. Da segnalare anche una grave incertezza al 50’, su cui interviene proprio il compagno di reparto.



DE WINTER 6 – Qualche incertezza di troppo per uno con la sua qualità (soprattutto sul gol della Virtus), ma nel complesso si guadagna la sufficienza.



VERDUCI 6 – Non brilla, ma non compie neanche errori degni di nota.



ZUELLI 6.5 – Nel secondo tempo alza il ritmo e il livello di gioco. Dialoga molto bene con i compagni sulla fascia destra, sempre attento anche in fase di interdizione (dall’86 SERSANTI s.v.) BARRENECHEA 6.5 – Bravo sul gol, sfiora la doppietta al 48’ ma poi sparisce dal match (dal 79’ IOCOLANO s.v.)



MIRETTI 6.5 – Dai suoi piedi parte l’azione che porta all’1-0, è sempre lui a creare le migliori trame di gioco mostrando sprazzi della sua indubbia qualità. Forse anche lui non particolarmente reattivo sul gol della Virtus Verona.



SOULE 7 – Dopo un inizio poco convincente cresce minuto dopo minuto mostrando tutta la sua qualità. Dialoga bene con i compagni e prova più volte il tiro, ogni tanto sbatte su Halfredsson.



BRIGHENTI 6 – Un buon primo tempo, in cui scambia più volte la palla con i compagni d’attacco e si crea almeno una buona occasione per andare a segno. Si spegne sulla distanza (dal 62’ COMPAGNON 6 – Poco nel vivo del gioco, fa la sua parte)



DA GRACA 5.5 – Spreca il raddoppio, non riesce mai ad essere incisivo (dall’86’ CUDRIG s.v.).



ZAULI 5.5 – La Juve non sa più vincere. A livello tecnico la qualità dei bianconeri è indubbiamente superiore a quella dei padroni di casa, ma la sua squadra non riesce a prevalere neanche con il talento di Miretti e Soulé. Qualcosa da rivedere?