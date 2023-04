E' terminata pochi istanti fa la sfida di Serie C tra lae la, con i bianconeri che sono stati costretti ad arrendersi ai padroni di casa, usciti vittoriosi per 2-1. La squadra di Brambilla è partita subito forte e dopo appena 12 minuti si è portata in vantaggio grazie alla rete di Cudrig. Vantaggio che però è durato poco, perchè prima Fabbro, quindi Danti, hanno ribaltato la situazione e tolto ogni speranza alla Vecchia Signora di partecipare ai play-off. Di seguitoDAFFARA 5 - Intendiamoci, non ha grandi responsabilità sulle reti incassate, ma 4 gol subiti sono comunque troppi.RICCIO 5 - Viene sostituito ad inizio ripresa e forse non ci sono molti interrogativi da porsi. Quasi sempre in ritardo nelle fasi di chiusura, senza riuscire a contrastare gli attaccanti avversari.POLI 5,5 - Non brillante come accade nella maggior parte delle volte, ma è comunque uno dei pochi a lottare con determinazione fino all'ultimo secondo.HUIJSEN 5 - Ingenuo nel commettere il fallo dal quale ne è scaturito il calcio di rigore.SAVONA 5,5 - Il suo match si gioca nei primi 45 minuti, dove è assoluto protagonista tra i bianconeri, confezionando anche l'assit per il momentaneo 1-0. Sparisce di fatto nella ripresa.SERSANTI 5 - Pochi inserimenti e poco abile nel gestire le manovre di gioco della squa squadra.BARRENECHEA 5,5 - Si vede che l'argentino ha un passo diverso rispetto agli altri componenti della rosa, ma nonostante le sue qualità notevoli non riesce ad incidere come dovrebbe sulla gara.CUDRIG 6 - Si muove bene su tutto il fronte offensivo. Abile nel farsi trovare libero in occasione della rete del momentaneo vantaggio.COMPAGNON 5,5 - Ingabbiato dalla difesa avversaria, non riesce quasi mai a trovare gli spazi giusti per far ripartire le azioni d'attacco.SEKULOV 4,5- Totalmente fuori condizione fisica e poco partecipe alle manovre offensive. La sua è stata una gara fatta di appoggi e nulla più.PECORINO 5,5 - Prova a dare un pò di vivacità al reparto offensivo, senza però riuscire a lasciare il segno sul tabellino.CERRI 4,5 - Sbaglia praticamente tutto. Prima una conclusione ravvicinata, poi un colpo di testa praticamente a porta vuota e per chiudere una giornata da horror, si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore avversario sul calcio di rigore concesso nel finale.YILDIZ 5 - Anche il turno non sembra brillare, anzi, è apparso piuttosto assente e quasi sempre fuori dalle trame di gioco dei bianconeri.ALL. BRAMBILLA 4,5 - Non si poteva prepare in un modo peggiore la sfida contro la Virtus Verona. La squadra non ha mai dato la sensazione di poter reggere il confronto con i padroni di casa e non ha saputo reagire dopo aver accusato i colpi. Poca personalità.