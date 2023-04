DaCampionato di Serie C - 38a giornataVirtus Verona - Juventus Next Gen 4-1Centro Sportivo "Gavagnin-Nocini" - VeronaMarcatori: 12' pt Cudrig (J), 43' pt Fabbro (V), 4' st rig. Danti (V), 40' st Kristoffersen (V), 46' st Daffara M. (V)Virtus Verona: Ovidius, Mazzolo (16' st Ruggero), Cella, Tronchin, Daffara M., Danti (cap.)(38' st Talarico), Manfrin (1' st Munaretti), Lonardi, Gomez (16' st Kristoffersen), Cellai (26' st Santi), Fabbro. A disposizione: Giacomel, Freddi, Nalini, Begheldo, Zarpellon, Olivieri, Priore. Allenatore: Luigi Fresco.Juventus Next Gen: Daffara G., Savona, Riccio (19' st Besaggio), Sekulov (1' st Yildiz), Compagnon (10' st Cerri), Cudrig, Poli (cap.), Barrenechea, Sersanti, Pecorino (19' st Da Graca), Huijsen. A disposizione: Raina, Muharemovic, Cotter, Lipari, Ntenda, Palumbo, Turicchia, Peeters. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta (Assistenti: Antonio Aletta di Avellino, Edoardo Maria Brunetti di Milano. IV Ufficiale: Marco Schmid di Rovereto).Ammoniti: 27' pt Poli (J), 33' pt Daffara M. (V), 38' pt Riccio (J), 3' st Huijsen (J), 27' st Besaggio (J).Note: 44' st Ovidius (V) para rigore a Cerri (J)