Tra pochi minuti la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla affronterà il Verona nella gara di campionato della Serie C. Di seguito ecco le formazioni ufficiali delle due squadre e la diretta testuale della gara.TABELLINOVIRTUS VERONA: (5-3-2): Siaulys; Daffara, Mazzolo, Cella, Cellai, Manfrin; Tronchin, Fabbro, Lonardi; Danti, Juanito Gomez. A disp. Giacomel, Freddi, Nalini, Begheldo, Ruggero, Kristoffersen, Santi, Zarpellon, Olivieri, Talarico, Priore, Munaretti. All. Fresco.JUVE NG: (3-4-2-1) - Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Savona, Sersanti, Barrenechea, Cudrig; Compagnon, Sekulov; Pecorino.A disposizione: Raina, Muharemovic, Da Graca, Cotter, Lipari, Ntenda, Palumbo, Cerri, Besaggio, Turicchia, Yildiz, Peeters. All. BrambillaFISCHIO FINALE92' - GOL VIRTUS VERONA - Altra rete dei padroni di casa, che con Lonardi firmano il definitivo 4-1.89' - Cerri sbaglia anche dagli 11 metri, facendosi ipnotizzare da Syaulis.88' - RIGORE JUVE - Concesso un calcio di rigore alla Juventus.83' - GOL VIRTUS VERONA - Errore in fase di copertura da parte dei bianconeri, che lasciano campo aperto a Fabbro, il quale si invola da solo all'interno dell'area di rigore accompagnato da Kristoffersen, il quale verrà servito dallo stesso Fabbro, per poi depositare a porta praticamente vuota.81' - Ancora un'altra grande chance per la Juve, che questa volta va vicina alla rete con Sersanti. Bella palla di Pecorino sul secondo palo, dove arriva Sersanti in corsa, il quale prova la conclusione ravvicinata in scivolata, con la palla che però termina alta sopra la traversa.65' - Cerri vicinissimo al pareggio con un gran diagonale che esce al lato di pochi centimetri.62' - Doppio cambio Juve: fuori Pecorino e Riccio, dentro Da Graca e Besaggio.62' - Ammonizione per Tronchin.49' - GOL VIRTUS VERONA - Calcio di rigore trasformato alla perfezione da Danti.48' - RIGORE PER LA VIRTUS VERONA - Ingenuità di Huijsen, che atterra Fabbro in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi.47' - Grossa occasione per la Juve da calcio d'angolo, con Pecorino che riesce incredibilmente a calciare alto a pochi passi dalla linea di porta.46' - Inizia ora la ripresa.SECONDO TEMPO45' - Squadre al riposo.42' - GOL VIRTUS VERONA - Pareggio dei padroni di casa grazie alla rete di Fabbro, che a tu per tu con l'estremo difensore bianconero ha mantenuto la freddezza e lo ha battuto con un diagonale sul secondo palo.37' - Ammonizione per Riccio.30' - Grandissima occasione per la Virtus, che con Gomez sfiora il gol del pareggio da pochi passi.24' - Provano a reagire i padroni di casa con una conclusione ravvicinata di Tronchin, fermato però dall'ottimo riflesso di Daffara.12' - GOL JUVE - Bellissima azione personale si Savona, che sorvola la fascia sinistra e mette al centro un bel traversone per l'accorrente Cudrig, il quale con un colpo di testa riesce a battere l'estremo difensore avversario.3' - Buono spunto di Compagnon sulla corsia di destra, che con grande agilità salta il difensore avversario e crossa a centro area, dove però non c'è nessuno pronto a spingere a rete.FISCHIO DI INIZIO