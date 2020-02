Bruno Lina, professore e virologo all’ospedale di Lione, ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi, tanto francesi quanto italiani, in vista del match di questa sera che vedrà i bianconeri impegnati nell'andata degli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole, riportate da Corriere.it: "Non si corre alcun rischio ad andare a vedere la partita. Non tutte le persone malate hanno per forza il coronavirus, soprattutto in questa stagione ci sono tante ragioni per essere ammalati. Le autorità italiane stanno facendo tutto quello che è necessario".