La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato quella Corte d'Appello e ridato al Napoli la possibilità di giocare contro la Juventus. Intanto, però, prosegue l’indagine della Procura della FIGC sull’eventuale violazione del protocollo da parte del Napoli proprio per la mancata partenza. Come scrive il Mattino, De Laurentiis cercherà di uscirne bene anche in Procura Figc: attualmente rischia una multa, stessa sanzione che hanno patteggiato altri club già sottoposti a procedimento da parte della Procura come Fiorentina, Bologna, Roma e Genoa. Il patteggiamento riduce l’ammenda del 50%, comunque non superiore a 30 mila euro.