Dovranno essere valutate nei prossimi giorni le condizioni di Viola, costretta a lasciare il campo al 37' del match traper(al suo posto Cecilia Salvai). La giocatrice svizzera classe 1996 ha rimediato una serie di tagli - alcuni profondi - sulla gamba sinistra, di cui uno all'altezza del tendine, che naturalmente non gli hanno consentito di proseguire la partita (quando le bianconere erano già sotto 1 a 0 per la rete al 19' di Elisa Polli). Per conoscere i tempi di recupero, come anticipato, bisognerà attendere i prossimi giorni.