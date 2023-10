Gianni Vio, ex collaboratore di Conte al Tottenham, oggi nello staff della nazionale statunitense, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui parla della sfida tra Milan e Juve ed in particolare dei tanti americani nelle due squadre: "Sono bravi, Pulisic contro la Germania ha fatto un gol strepitoso, mi ha ricordato Del Piero. Poi ha segnato anche contro il Ghana. Sono giocatori di grande qualità e non mi meraviglio che giochino nella Juve o nel Milan"."Ha una grande personalità e forza fisica, si vede che è un giocatore già affermato, per la nazionale Usa è prezioso e immagino anche per la Juve"."Lui è una saetta in campo, ha una velocità e una tecnica impressionante. Ci auguriamo che faccia bene con la Juve così anche la nazionale potrà trarne benefici".