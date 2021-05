Arriva da Sky Sport la ricostruzione di questa giornata in casa Inter. Smaltiti i festeggiamenti per lo scudetto, Steven Zhang ha garantito a tutte le componenti del club la continuità del progetto, ma ha detto che sarà necessario un taglio dei costi. Ha chiesto uno sforzo a dirigenti, rosa e allenatore di partecipare a questo progetto di taglio per poter avere una maggior serenità finanziaria, in un momento economico "pandemico" così difficile. C'è bisogno di sostenibilità finanziaria. Zhang vuole mantenere i suoi impegni ma chiede a tutti di agevolare il club. Non sarà quindi un mercato di grandi investimenti, ma all'insegna dell'austerity per far quadrare i coti. E gli obiettivi sportivi poi saranno commisurati con gli investimenti effettuati. La priorità per ora rimane quella di continuare a rimanere nelle prime quattro in Serie A.