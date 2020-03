Le immagini di Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Barcellona hanno fatto il giro del mondo, anor prima delle immagini del Clasico stesso. Ma ascoltando le parole di Vinicius Junior, il campione della Juventus non si è limitato a guardare la partita dal suo box. “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale - le parole dell'attaccante brasiliano a Complesports -. Per questo ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”. Secondo il giornalista spagnolo e amico di CR7, Ronaldo "ha voglia di tornare al Real Madrid".