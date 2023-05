La Liga apre un'indagine sugli insulti razzisti ricevuti daal Mestalla in occasione di Valencia-Real Madrid. Il comunicato:Visti gli incidenti verificatisi durante Valencia CF – Real Madrid CF allo stadio Mestalla, LaLiga riferisce di aver richiesto tutte le immagini disponibili per indagare sull'accaduto. Una volta concluse le indagini, in caso di rilevamento di un crimine d'odio, LaLiga procederà a intraprendere le opportune azioni legali.LaLiga indagherà anche sulle immagini in cui sarebbero stati diretti insulti razzisti nei confronti di Vinicius Jr. fuori dallo stadio Mestalla.