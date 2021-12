Serata positiva per le italiane, fin qui, in: ilbatte il Leicester al San Paolo e si qualifica ai sedicesimi. La squadra di Spalletti, tra pioggia e infortuni, vince 3-2: avanti 2-0 grazie ai gol di Ounas (4') ed Elmas (24'), gli azzurri si fanno rimontare dalle reti di ​Evans (27') e ​Dewsbury-Hall (33'). La rete che scaccia la paura arriva al 53' e la firma ancora Elmas, poi gli azzurri reggono la pressione e tengono botta. Spalletti secondo, per effetto della vittoria dello Spartak Mosca contro il Legia Varsavia.Sorride anche ladi Mourinho, che vince 3-2 a Sofia e ottiene il primo posto nel girone davanti al Bodo/Glimt (bloccato sull'1-1 dallo Zorya) e vola subito agli ottavi. Di Abraham (15' e 53') e Borja Mayoral (34') i gol giallorossi, che nel finale si rilassano un po' e incassano le reti di Catakovic (75') e Wildschut (93').