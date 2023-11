Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Micea, ex allenatore della Dinamo Kiev e, a suo tempo, dell'Inter, ha parlato del derby d'Italia. Ecco cosa ha detto: "Vincerà l’Inter. La Juve cresce, è tornata dopo un periodo buio, ha il vantaggio di non fare le Coppe ma guardate quanto pesa l’esperienza fatta in Europa da Inzaghi e dai suoi. La Juve gioca più con l’anima che con la qualità, Allegri ha fatto un gran lavoro per ricostruirla ma alla lunga il ritmo dell’Inter non credo possa tenerlo".