Una veloce visita alla Continassa per Vincenzo Raiola. L'uomo della scuderia di Mino, di cui tanto si è discusso in queste ore, è infatti al centro sportivo della Juventus. Attraverso i suoi social, Vincenzo Raiola ha testimoniato la presenza presso il centro juventino, in cui si trovano diversi elementi seguiti da Raiola. A partire da Matthijs de Ligt, fino a Moise Kean, passando infine per lo stretto rapporto tra Pavel Nedved e lo stesso Mino, con una lunga collaborazione che dura ancora oggi.



In una giornata sicuramente complicata e sofferta, dunque Vincenzo Raiola è alla Continassa. E lo mostra sui propri social.