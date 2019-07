Alla fine, ad Amsterdam, non è cambiato niente. La squadra che vinceva ha continuato a farlo, nonostante le cessioni incredibili di De Jong prima e di De Ligt poi. L'Ajax ha vinto la Supercoppa d'Olanda, primo trofeo della stagione: ha battuto per 2-0 il Psv di Eindhoven. Bravo Ten Hag, ancora. E bravi i suoi ragazzi: ha segnato Dolberg appena un minuto dopo, mentre il raddoppio è stato firmato da Blind al 53'. Il Psv, allenato da Van Bommel, è impegnato anche nei preliminari d Champions League: all'andata, contro il Basilea, ha vinto per 3-2. Ora il ritorno in casa degli svizzeri...