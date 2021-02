Juventus batte Roma 2-0, la sorpassa al terzo posto in classifica continua a tenere alta la fiamma dell'inseguimento in classifica alle spalle delle milanesi. Una vittoria, quella dell'Allianz Stadium nell'anticipo del sabato della seconda giornata di ritorno di Serie A, maturata con un Cristiano Ronaldo nelle vesti di gran trascinatore. I principali quotidiani sportivi non possono che titolare sul successo bianconero contro la squadra di Fonseca: "Vince chi ha Ronaldo", apre il Corriere dello Sport, mentre su Tuttosport campeggia un "Non si fermano più!". In entrambi i casi, con la foto di CR7, Chiesa e Morata che esultano.

"TUONA RONALDO" - Questo è invece il titolone della Gazzetta dello Sport con una foto quasi a tutta pagina del fuoriclasse portoghese intento a esultare