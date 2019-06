Vince ancora la Juve, per l'ennesima volta la Juve. Stavolta a farlo è la squadra Women Under 17: contro l'Inter, acerrima rivale in finale, la partita è stata difficile e tirata. Alla fine, l'hanno decisa i calci di rigore. Un pizzico di fortuna per un percorso che è stato invece netto, nettissimo, con il masterpiece arrivato nella semifinale contro il Genoa: 4-0, prima del gran giorno. PER IL MOVIMENTO - I tempi regolamentari si erano spenti sull'1-1: era andata in vantaggio la squadra bianconera grazie al colpo di Gianesin, mentre il pari è stato firmato da Poli appena al 15'. Ai rigori decide Carrer: sinistro potente, che tocca la traversa e che gonfia la rete. Soggiu ne para due, ed è la più abbracciata. Sorrisi e grosse emozioni, con mister Diana che corona una stagione incredibile. E con la Nazionale maggiore che oggi raggiunge la Francia per la fase finale del Mondiale, chissà se i sogni oggi hanno fatto il proprio dovere. Tra quelli realizzati e tutti quelli in fila per essere esauditi.