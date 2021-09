La Juventus Women torna dall’Albania con una vittoria per 2 a 0 nel turno preliminare di Champions League contro il Vllaznia. In particolare, a impressionare è la consapevolezza con la quale la squadra di Montemurro ha giocato, vinto e dominato il match. Le bianconere sono una squadra che sa di avere grandi qualità, capace di gestire i diversi momenti di gioco, avere pazienza nella gestione del match e alzare il ritmo e colpire quando si creano gli spazi. Un buonissimo punto di partenza, in vista del ritorno che si giocherà giovedì 9 settembre a Vinovo.: 0-2: (Girelli 12', Lufo (aut) 44')(4-4-2): Buhigas; Zarka (Ramadani 46'), Gjini, Tidder, Maliqi; Krasniqi, Franja, Halilaj, Curraj; Lufo (Sattler 46'), Doci.. Raxhimi, Synaj, Vuksani, Bajraktari, Garcia, Piranaj, Gjergji, Kodra, Levenaj, Leba.. Leka(4-3-3): Peyraud-Magnin; Boattin, Salvai, Lenzini, Hyyrynen; Cernoia (Caruso 63'), Zamanian, Rosucci (Staskova 63'); Hurtig (Nilden 79'), Girelli (Beccari 90'), Bonansea (Bonfantini 63').Aprile, Soggiu, Gama, Lundorf, Pedersen, Giai.. Montemurro: (Halilaj (V), Sattler (V), Bonfantini (J)): Sig.ra Bolic (CRO)FISCHIO FINALE- Juve che controlla il match- OCCASIONE JUVE - Hurtig mette in mezzo per Boattin che colpisce di prima da ottima posizione, il tiro non è però preciso- OCCASIONE VILLAZNIA, dribbling in area e conclusione potente di Halilaj, palla indirizzata in porta deviata da Hyyrynen che nega il gol- OCCASIONE JUVE, Hurtig fallisce il tap-in, brava Buhigas a chiudere lo specchio della porta- Bonansea stesa in area da dietro! Bolic non fischia- Inizia il secondo tempoINTERVALLO- GOL JUVE! Autogol di Lufo che da calcio d'nagolo, di testa, infila nella sua rete' - Hurtig abbattuta in area dopo un dribbling, per Bolic non c'è nulla!- Bellissima verticalizzazione di Girelli che trova Rosucci oltre la linea difensiva avversaria: la conclusione, però, è debole- OCCASIONE JUVE, tocco di Hurtig che arriva a Boattin che entra in area e scarica potente, la conclusione però è centrale- Juve che continua a mantenere il possesso palla, concedendo poco e nulla al Villaznia- OCCASIONE JUVE, tiro incrocia di Cernoia da dentro l'area, pallone che esce di poco- Verticalizzazione di Zamanian in area, Girelli manca la conclusione al volo di pochissimo- DOPPIA OCCASIONE JUVE, prima Boattin poi Bonansea colpiscono da dentro l'area ma la difesa avversaria mura- GOL JUVE!! Girelli! Cross morbido di Hyyrynen, Girelli entra in area in terzo tempo e dall'altezza del dischetto infila in rete- OCCASIONE JUVE, Zamanian imbuca per Hurtig che mette in mezzo per Girelli, il suo tiro viene deviato ed esce di poco oltre il palo- Bella azione della Juve che arriva sul fondo, Bonansea però sbaglia il cross. Difficoltà tecniche in campo, per il rimbalzo sconnesso del pallone- Primo pericolo per la Juve, tiro cross di Doci che termina di poco alto- Bolic fischia l'inizio del match!