L'allenatore del Marsiglia André Villas Boas ha parlato in conferenza stampa del miglior talento della sua squadra. Dimitri Payet, tirando in ballo anche la Juventus: ​"Il Barcellona è dipendente da Messi. La Juve da Cristiano Ronaldo. Quindi noi lo siamo da Payet. Si, dipendiamo da lui. Questo non mi preoccupa. Credo sia normale che i giocatori di qualità facciano la differenza. Ci è mancato. Payet è un giocatore che può fare l’assist vincente o decidere la gara con un gol".