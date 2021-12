Gli elogi alla Juventus, lato Villarreal, non finiscono. Dopo aver parlato a caldo dei bianconeri come di un club blasonato difficile da affrontare, infatti, l'ex centrocampista della squadra spagnola Marcos Senna ha così commentato il sorteggio Champions a Movistar Plus:Juve e Villarreal si affronteranno a febbraio negli ottavi di finale di Champions League. Nel primo sorteggio, poi invalidato per errore tecnico della Uefa, il submarino amarillo era stato accoppiato al City.