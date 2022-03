di CC, inviato

Geronimo Rulli è il migliore in campo, premiato dall'Uefa: ecco le sue parole in conferenza stampa.



OBIETTIVO - "Sin dall'inizio ci siamo posti quello di passare di fase. Sapevamo di venire in casa di una delle squadre più importanti d'Europa, sapevamo di dover soffrire. Abbiamo dimostrato di giocar con anima, cuore e di aver vinto con merito".



LA GARA PERFETTA - "Il piano partita era questo: dietro dovevamo fare una gara perfetta e l'abbiamo fatto. Giocare qui, a Torino, difendendo tutti insieme e attaccando tutti insieme, è stato perfetto. Dovevamo amministrare bene i tempi di gara e fare questo tipo di partita senza prendere gol all'inizio".



FARE LA STORIA - "Sapevamo di avere una chance di fare la storia, la squadra lo sapeva e abbiamo lavorato tutto il tempo perché volevamo che il Villarreal fosse tra le più grandi d'Europa".



I TIFOSI - "E' per i nostri tifosi, per chi ci segue, per chi ha fatto un viaggio incredibile per essere al nostro fianco. Senza il loro appoggio non avremmo potuto far nulla di questo, è una notte da celebrare e che resterà per sempre. E ora aspettiamo il sorteggio di venerdì".