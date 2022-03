Ci sarà. Gerard Moreno sarà convocato per la sfida di Champions League contro la Juventus. Il Villarreal riuscirà dunque a recuperare il proprio centravanti: il ritorno di Gerard però è tutto da valutare in termini di scelte per l'ex allenatore del Psg. Semplicemente, Emery vedrà se vale la pena rischiare il giocatore dal primo minuto oppure tenerlo come arma dalla panchina.