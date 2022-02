Pau Torres, difensore del Villarreal, parla ad AS Tv in vista della sfida di Champions League di questa sera con la Juventus: "Siamo in un buon momento, stiamo trovando vittorie anche fuori casa e nel nostro stadio ci sentiamo più forti. Arriviamo con fame e molta ambizione, la Juve è favorita ma possiamo essere la sorpresa. Secondo me, loro sono abituati a giocare questo tipo di partite: noi il ruolo di favoriti lo lasciamo a loro senza problemi. So che quest'anno ci sono dei rivali forti in Serie A, ci sono Atalanta, Inter, Milan... Ma la Juve si è rafforzata tanto nel mercato invernale. Morata? Sia io che Albiol lo conosciamo bene, sappiamo ciò di cui è capace. E' un giocatore che negli incontri di Champions può segnare sempre, è uno che sfrutta sempre il suo momento".