Nella conferenza stampa di oggi, il portiere del Villarreal Geronimo Rulli ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern Monaco, in cui ha fatto riferimento anche alla vittoria ottenuta contro la Juve.



'Abbiamo meritato di essere tra le migliori otto d'Europa e non ci sentiamo inferiori a nessuno. Giochiamo alla pari con tutti e non lo abbiamo dimostrato solo contro la Juve ma anche nelle gare precedenti. L'anno scorso contro lo United, quest'anno col Chelsea. Domani non farà eccezione. È vero che sono favoriti, sono una delle migliori squadre del mondo, ma possiamo giocare alla pari.