Niente da fare per Gerard Moreno: è ormai certa l'assenza del capocannoniere del Villarreal nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro la Juve, in programma in Spagna il prossimo 22 febbraio. L'attaccante ha riportato un sovraccarico al soleo della gamba destra, problema che lo sta affliggendo da ormai diversi mesi. Per tornare al 100% non potrà correre rischi e salterà di sicuro le prossime sfide contro Real Madrid, Granada ed Espanyol, oltre appunto all'andata contro i bianconeri: se il recupero procederà per il meglio, potrà tornare a disposizione della squadra per la sfida di ritorno.