Alberto Moreno parla in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juventus.



DA VIVERE AL MASSIMO - Vogliamo viverla al massimo, ogni giocatore vorrebbe giocarla. La Juventus è tra le più grandi d’Europa, cerca sempre il massimo ovunque ma vogliamo sfruttare al massimo l’occasione. Viviamo un bel momento e siamo in fiducia".



COME STA LA SQUADRA - E’ un momento positivo, siamo migliorati in alcuni aspetti. Abbiamo perso qualche punto all’inizio ma in questi due-tre mesi siamo migliorati tanto. Sappiamo soffrire, creiamo tanto in attacco e questo dà ottimi risultati. Abbiamo fiducia, vogliamo dare il cento per cento delle nostre possibilità". I TIFOSI - "E’ importante il loro sostegno, giocare in casa è importante. I tifosi sono sempre con noi, in ogni partita. Noi vogliamo essere noi stessi, dobbiamo essere concentrati. Loro hanno giocatori individualmente eccellenti, serviranno attenzione e concentrazione. Dovremo avere più voglia di vincere di loro, coi tifosi al fianco. Siamo pronti a sfidare la Juventus anche se è una delle favorite per la Champions".



CHI MANCA - "Nonostante gli infortuni, in questi ultimi due mesi, abbiamo affrontato la situazione con coraggio. Siamo tutti pronti per domani e per qualsiasi gara. Loro hanno i migliori giocatori della A ma siamo pronti, uniti, concentrati, vogliamo dare il nostro meglio in questa gara".