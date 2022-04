Gerard Moreno parla così dopo la qualificazione con il Villarreal: "Siamo molto felici. Da quando il sorteggio ci ha accoppiato con il Bayern, ci siamo detti che ce l'avremmo fatta. La convinzione e il modo in cui questa squadra compete ci ha aiutato a raggiungere questo risultato. Andremo in semifinale con il rispetto di tutti i nostri avversari. È molto difficile vincere nel calcio, ma meritavamo di passare il turno. Sapevamo che avremmo sofferto in difesa, ma anche che avremmo avuto le nostre occasioni, e, alla fine, Chukwueze è stato in grado di sfruttarne una al meglio. Vogliamo ringraziare coloro che sono venuti qui stasera e i tifosi che sono a Villarreal. È fantastico essere un tifosi del Villarreal, devono godersi notti come questa".