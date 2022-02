Niente andata di Champions League contro la Juve per Gerard Moreno. L'attaccante spagnolo - capocannoniere del Villarreal di Unai Emery - salterà la prima gara degli ottavi contro i bianconeri a causa di un problema al soleo, e tutto fa pensare che non sarà per nulla facile sostituirlo. Finora il tecnico ex PSG ha alternato il 4-3-3 al classico 4-4-2: Dia e Alcacer sono i due giocatori più utilizzati per fare reparto in autonomia, mentre Danjuma, Gomez, Trigueros e Pino si alternano come spalla. Ad ogni modo, quella del Villarreal è una formazione a più volti, capace di adattarsi in base alle necessità. Che la Juve, di conseguenza, non dovrà sottovalutare.