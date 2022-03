Giovani Lo Celso, centrocampista del Villarreal, ha parlato a Prime Video prima della sfida con la Juventus: "Sappiamo cosa rappresenta Unai Emery a livello europeo, tutti i traguardi che ha raggiunto. In queste fasi della competizione prepara bene le partite, analizza al meglio le squadre avversarie. Ti permette di avere questo tipo di armi per arrivare alla partite con le informazioni necessarie. Più di tutto, però, sarà importante seguire i nostri piani di gioco e fare la nostra partita. La Juve è una grandissima squadra, con molto prestigio e storia. E' una grande del calcio europeo, ma io penso solo a fare una buona partita e a dare tutto. Quello che vogliamo tutti è passare il turno, sarebbe molto importante per noi e per tutta la società. Affronteremo questa partita nel migliore dei modi con l'obiettivo di fare una grande partita e passare il turno".