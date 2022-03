Giovanni Lo Celso parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Villarreal.



CHE AMBIENTE - "Buonasera a tutti, la verità è che l'ambiente sta bene, la squadra ha molta fiducia. Ha lavorato bene per questa partita. Credo che sarà una partita molto difficile, contro una grande squadra, con grande storia. Sappiamo di avere occasione, per provare a passare. Lo vogliamo tutti".



ESPERIENZA - "Sappiamo che queste partite si giocano sui dettagli, però sappiamo anche che c'è da fare una partita lunga, con tranquillità, pazienza, con un grande rivale. L'ha pure dimostrato qui. Ma la squadra sta bene, è in un buon momento. La cosa più importante è giocare con testa e personalità".



COME SI CAMBIA LA STORIA - "Abbiamo giocatori che rientrano, la Juve non ha diversi calciatori ma hanno comunque grandi giocatori, perciò devi stare attento a ciò che può accadere. Ovviamente ciò che è successo all'andatava preso come apprendistato. Ma l'andata è andata in un modo, domani sarà diverso. Dobbiamo dare di più, la gente se l'aspetta. Con il nostro gioco, con le nostre armi, proviamo a fare una grande partita. Tutti vogliamo passare il turno".



PASSARE IL TURNO - "Come ho detto, affrontiamo una grande rivale, con tantissima storia. Serve rispettarlo dall'inizio, ma sappiamo che il Villarreal si è guadagnato il rispetto in Europa, abbiamo vinto l'Europa League, abbiamo fatto grandi partite in Europa League. L'abbiamo dimostrato anche con la Juve. Domani dobbiamo fare di tutto, seguendo l'allenatore che ha fatto grandi risultati. Scenderemo in campo da protagonisti, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo".