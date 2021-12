Dopo aver scoperto l'avversaria agli, malgrado la figuraccia dell'Uefa a Nyon, laconosce anche le date in cui affronterà il. L'andata si giocherà in Spagna all'Estadio della Ceramica il 22 febbraio, il ritorno all'Allianz Stadium il 16 marzo. Si può già, dunque, stilare un: ne viene fuori un cammino abbastanza complicato che porta alla partita di andata e un po' più in discesa in vista del ritorno.La marcia di avvicinamento al primo atto di Villarreal-Juventus prevede due sfide non facili per i bianconeri. A ridosso della trasferta in Spagna, infatti, è in programma il derby della Mole (in casa). Al momento fissato domenica 20 febbraio, ma anticipato con ogni probabilità (al sabato o addirittura al venerdì). E prima del derby, una trasferta che si preannuncia difficile oltreché importante: quella di Bergamo contro l'Atalanta, il 13 febbraio. Tornata da Villarreal, la Juventus sarà attesa da un'altra trasferta: il 27 febbraio, infatti, è in programma Empoli-Juventus.Più agevoli, sulla carta, gli impegni che orbitano intorno al match di ritorno. Prima di ricevere la squadra di Emery all'Allianz, la Juventus sfiderà a Marassi la Sampdoria il 13 marzo (possibile un anticipo anche in questo caso), una settimana dopo aver ospitato lo Spezia (6 marzo). Il match che invece attende Allegri dopo l'impegno contro il Villarreal è invece casalingo, contro la Salernitana, il 20 marzo: prima della sosta per gli impegni delle nazionali, altro crocevia fondamentale con gli azzurri che si giocano un posto in Qatar.